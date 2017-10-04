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Лавров: Москва выступает за расширение отношений с государствами Центральной Азии

Политика
4 октября, 0:08 дата обновления: 4 октября, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Глава дипведомства сообщил, что Россия развивает со странами региона экономическое сотрудничество и на взаимовыгодной основе

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Развитие отношений России с государствами Центральной Азии отвечает коренным интересам граждан стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в опубликованной в среду в "Российской газете" статье "Россия - Центральная Азия: партнерство, испытанное временем", приуроченной к 25-летию установления дипотношений между РФ и государствами региона.

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"Юбилей - хороший повод для того, чтобы подвести итоги пройденного за четверть века пути, наметить планы на будущее. Есть что предъявить общественности наших государств, - сказал он. - Россия установила с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном отношения союзничества или стратегического партнерства".

Глава МИД РФ добавил, что общими усилиями сформирована солидная договорно-правовая база и налажен доверительный политический диалог, в том числе на высшем уровне. "В будущее наших отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, учета интересов друг друга, смотрим с оптимизмом. Убежден, что их дальнейшее углубление и расширение отвечает коренным интересам наших граждан, призвано способствовать упрочению мира, безопасности и стабильности, - добавил министр. - В России искренне хотят видеть страны региона процветающими, открытыми для самого широкого сотрудничества".

Также Лавров отметил, что совокупный объем финансового содействия со стороны России государствам Центральной Азии за последнее десятилетие составил свыше $6 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в опубликованной в среду в "Российской газете" статье "Россия - Центральная Азия: партнерство, испытанное временем", приуроченной к 25-летию установления дипотношений между РФ и государствами региона.

"За без малого десять лет совокупный объем нашего содействия государствам Центральной Азии - на двусторонней и многосторонней основе - превысил $6 млрд, - отметил министр. - Списана задолженность Киргизии ($488 млн) и Узбекистану ($865 млн). Оказывается поддержка и в форме беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов".

При этом Россия развивает со странами региона экономическое сотрудничество и на взаимовыгодной основе. По словам главы МИД РФ, объем российских инвестиций в центральноазиатские государства составляет порядка $20 млрд. "В Центральной Азии плодотворно работают более 7,5 тыс. российских и совместных предприятий", - добавил он.

Также, по его словам, важное место в экономическом сотрудничестве занимает реализация интеграционных проектов. "Сегодня в авангарде интеграции - Евразийский экономический союз, полноправными членами которого являются Казахстан и Киргизия, - указал он. - Преимущества от подключения к ЕАЭС - а это 182 миллиона потребителей и совокупный ВВП свыше $2,2 трлн - очевидны".

"Созданы общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Во многом благодаря взаимодействию в рамках Союза удалось смягчить влияние неблагоприятной мировой конъюнктуры на экономику государств-участников", - заявил Лавров.

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Страны
Россия Киргизия Туркмения Казахстан Узбекистан Таджикистан
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