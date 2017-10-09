Платформы МЦК оборудуют напольной навигацией до конца 2018 года

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Дополнительная напольная навигация, которая позволит пассажирам лучше ориентироваться при посадке и высадке из "Ласточек", будет размещена на платформах Московского центрального кольца (МЦК) до конца 2018 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
"На платформах обозначат места, напротив которых будут открываться двери электропоездов. Новая разметка также включит в себя навигацию для маломобильных групп населения. Например, появятся указатели, напротив которых будут останавливаться вагоны с местами для людей, передвигающихся в кресле-коляске", - говорится в сообщении.
Кроме того, появятся указатели остановки последнего вагона. Разметка будет нанесена на 48 платформах МЦК.
"Создание безбарьерной среды - одно из ключевых направлений деятельности компании", - подчеркнули в МЖД.
В мае сообщалось, что эксперты столичного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили доступность станций МЦК для людей с ограниченными возможностями и выявили многочисленные недостатки. В частности, было отмечено отсутствие доступных маршрутов и схем движения, а также системной навигации.