МВД РФ упростит допуск водителей троллейбусов к вождению автобусов с электродвигателем

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. МВД РФ планирует упростить порядок сдачи экзамена на управление автобусами с электродвигателями для водителей троллейбусов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления "О внесении изменений в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений", опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Как уточняется в документе, водители троллейбусов смогут сдавать один практический экзамен вместо двух.

"Проект постановления направлен на установление порядка допуска водителей троллейбусов к управлению автобусами с электрическим двигателем. Лица, имеющие право управления троллейбусами, допускаются к сдаче одного практического экзамена по управлению транспортным средством категории "D" с автоматической трансмиссией в условиях дорожного движения после прохождения профессионального обучения водителей категории "D", - говорится в пояснительной записке.