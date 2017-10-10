"Яндекс" запустил голосовой помощник "Алиса"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Интернет-компания "Яндекс" запустила собственный голосовой помощник с искусственным интеллектом "Алиса".

Как говорится в сообщении компании, голосовой помощник стал доступен пользователям приложений "Яндекс" для Android и iOS, есть также бета-версия десктоп-приложения - поисковой строки для операционной системы Windows. Возможность пользоваться услугами "Алисы" в скором времени появится в "Яндекс.Браузере", а впоследствии станет доступна в других продуктах "Яндекса".

Аналогичный сервис есть у американской Apple - персональный голосовой помощник Siri входит в состав операционных систем "яблочных" устройств и работает на смартфонах, планшетах, плеерах и "умных" часах. Персонализированный помощник есть и у Google - однако русскоязычной версии у Google Assistant нет.

"Алиса" умнее Siri

Одно из главных отличий российской "Алисы" от американской Siri - возможность выходить за рамки прописанных сценариев, пояснили ТАСС в пресс-службе "Яндекса". В компании отметили, что импровизировать не умеет ни один ассистент, кроме "Алисы" (к примеру в Siri все ответы заранее прописаны). Нейронная сеть позволяет "Алисе" распознавать и обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывать контекст и разговаривать с различной интонацией. В основе распознавания чужой речи и синтезирования собственного голоса "Алисы" лежат речевые технологии SpeechKit. Разговаривает "Алиса" голосом актрисы Татьяны Шитовой (дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате).

"Мы хотели, чтобы "Алиса" говорила с людьми на их языке, а не приучала к своему, как это делали компьютерные интерфейсы в прошлом", - пояснил руководитель направления речевых технологий "Яндекса" Денис Филиппов. По его словам, при разработке "Алисы" особое внимание уделялось возможности понимать "настоящую человеческую речь, а не только идеально произнесенные запросы". "Сейчас, согласно нашим измерениям, она - лучшая из голосовых помощников по распознаванию русской речи. По метрике WER Алиса распознаёт речь с точностью, близкой к человеческой", - отметил Филиппов.

Свой поиск и другие приложения

У "Алисы" есть еще одно преимущество перед Siri - как отмечают в "Яндексе", она тесно интегрирована с сервисами компании (включая собственный поиск, в то время как у Apple своего поиска нет). Сейчас кроме поиска "Алиса" умеет работать, например, с картами "Яндекса", музыкой и погодой. В дальнейшем сервис получит доступ и к другим сервисам, и сможет, например, посоветовать фильм или вызвать такси.

Другие компании в перспективе смогут предоставить "Алисе" доступ к своим сервисам. Запускать сторонние приложения (например, "ВКонтакте" или Instagram) "Алиса" может уже сейчас.

Знакомство "Алисы" и Путина

Голосовой помощник "Алиса" был представлен президенту России Владимиру Путину в ходе его визита в офис "Яндекса" 21 сентября. Президент поинтересовался у "Алисы", не обижают ли ее, на что голосовой помощник ответила: "О'кей, учту". В ответ на вопрос президента о самочувствии "Алиса" сообщила, что рассматривает "фотографии котиков в "Яндексе" и выразила надежду, что у Путина "тоже все хорошо". Глава государства остался доволен демонстрацией, отметив, что "на вопрос, обижают или нет, она уклонилась от ответа".