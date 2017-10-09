"Аэрофлот" проводит проверку по ситуации с перевозкой ребенка с загипсованными ногами

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "Аэрофлот" проводит служебную проверку по ситуации, связанной с перевозкой девочки с загипсованными ногами, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Аэрофлот" проводит служебную проверку по данной ситуации, однако в авиакомпанию не поступали никакие претензии ни от пассажирки с малоподвижным ребенком, ни от ее родственников", - сказали в пресс-службе.

Как отмечают представители компании, авиабилет ребенка не содержал отметки о необходимости перевозки в лежачем состоянии и предоставлении носилок, которые по правилам авиакомпании необходимо заказывать за 72 часа до отправления рейса.

"Сотрудники наземных служб "Аэрофлота" вопреки установленным правилам нашли возможность разместить пассажиров с максимальным для данной ситуации комфортом - им предоставили места с увеличенным пространством для ног. Пассажирам было оказано максимальное внимание и помощь в транспортировке багажа и ручной клади", - подчеркивают в "Аэрофлоте".

Пассажирам также была предоставлена необходимая помощь при посадке в самолет, а также в течение всего полета, добавили в компании.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что мать с девочкой, обе ноги которой были загипсованы, столкнулись с проблемой при регистрации на рейс Москва - Южно-Сахалинск авиакомпании "Аэрофлот". Согласно их заявлению, сотрудники авиакомпании отказывались посадить ребенка на рейс.