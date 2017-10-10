Минздрав намерен углублять профилактические медосмотры в школах

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минздрав намерен решать проблему гибели детей на уроках физкультуры путем углубления профилактических медицинских осмотров в школах. Об этом сообщила во вторник на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей руководитель департамента Минздрава по медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что более 200 детей погибли в прошлом году, занимаясь физкультурой в школе.

"Относительно смертей детей на уроках физкультуры или просто в школе, а часть из них - это не физкультура. Конечно, это трагедии каждый раз. Мы проводим и углубляем профилактические осмотры школьников с включением в них [в осмотры] и [проведения] ультразвука, и кардиограммы с тем, чтобы выявить детей из группы риска", - заявила Байбарина. "Но, к сожалению, зачастую внезапная смерть не имеет предикторов", - констатировала она.

Представитель ведомства также заявила о необходимости обеспечения школ медицинскими работниками путем подготовки бакалавров школьной медицины - новой профессии, которые будут помогать в учебных заведениях врачу и медсестре.

"Вопрос кадрового обеспечения [медицинскими работниками в школах] будет решаться путем подготовки бакалавра по школьной медицине, который будет в помощь врачу и медсестре и которые там должны находиться. В этом плане работа ведется активная ", - заявила Байбарина. Кроме этого, по ее словам, ведется подготовка школьных преподавателей по навыкам оказания первой доврачебной помощи.

Как сообщала ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, новая медицинская специальность - бакалавр школьной медицины, который будет следить в том числе за соблюдением санитарно-гигиенических норм, появилась в РФ в 2016 году. В рамках развития школьной медицины именно этот специалист будет постоянно следить за здоровьем школьников по всем профилактическим направлениям.