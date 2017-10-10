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МВД планирует обязать иностранцев менять водительские права через полгода проживания в РФ

Общество
10 октября, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В ведомстве пояснили, что сейчас проживающие в РФ иностранцы могут уклоняться от медосвидетельствования, обязательного при замене водительских прав

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. МВД разрабатывает проект, согласно которому проживающие более полугода в России иностранцы будут обязаны менять водительские удостоверения. Как сообщили в пресс-центре МВД РФ, основанием для разработки законопроекта послужило решение о взаимном признании национальных водительских удостоверений граждан - членов ЕврАзЭС.

В пресс-центре МВД РФ отмечают, что у многих получивших гражданство РФ иностранцев водительские права выданы бессрочно, что позволяет им уклоняться от прохождения медицинского освидетельствования, обязательного при замене водительского удостоверения в РФ при истечении срока его действия.

"Законопроектом планируется предусмотреть изменения, в соответствии с которыми иностранное национальное водительское удостоверение лица, постоянно проживающего на территории РФ, признается недействительным по истечении шести месяцев с даты получения документа, подтверждающего его право на постоянное проживание на территории РФ, либо по истечении шести месяцев с даты въезда на территорию нашей страны", - сообщили в пресс-центре.

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