МВД планирует обязать иностранцев менять водительские права через полгода проживания в РФ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. МВД разрабатывает проект, согласно которому проживающие более полугода в России иностранцы будут обязаны менять водительские удостоверения. Как сообщили в пресс-центре МВД РФ, основанием для разработки законопроекта послужило решение о взаимном признании национальных водительских удостоверений граждан - членов ЕврАзЭС.

В пресс-центре МВД РФ отмечают, что у многих получивших гражданство РФ иностранцев водительские права выданы бессрочно, что позволяет им уклоняться от прохождения медицинского освидетельствования, обязательного при замене водительского удостоверения в РФ при истечении срока его действия.

"Законопроектом планируется предусмотреть изменения, в соответствии с которыми иностранное национальное водительское удостоверение лица, постоянно проживающего на территории РФ, признается недействительным по истечении шести месяцев с даты получения документа, подтверждающего его право на постоянное проживание на территории РФ, либо по истечении шести месяцев с даты въезда на территорию нашей страны", - сообщили в пресс-центре.