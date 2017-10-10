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Москалькова уверена в ненасильственной смерти двух якобы убитых в Чечне граждан

Общество
10 октября, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Уполномоченный по правам человека также встретилась с людьми, которые ранее фигурировали в публикациях "Новой газеты" как пропавшие без вести, и убедилась в том, что их здоровью ничего не угрожает

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что у нее нет сомнений в ненасильственном характере смерти двух жителей Чечни, которые фигурировали в публикации "Новой газеты" о якобы преследуемых в республике, в том числе за нетрадиционную сексуальную ориентацию, гражданах.

"Новая газета" ранее опубликовала несколько материалов о гражданах, которых якобы преследуют в Чечне. Они касались задержаний и возможных убийств жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. В другой публикации утверждалось, что в Чечне в результате спецопераций были задержаны жители, которые потом были убиты. В свою очередь, Москалькова встретилась в Грозном с двумя жителями Чечни, которые ранее фигурировали в публикациях "Новой газеты" как пропавшие без вести, и убедилась в том, что их здоровью ничего не угрожает.

"Мы смогли установить, что двое граждан умерли своей смертью <...> Тот рассказ, который поведали нам близкие родственники, у нас не вызвал сомнений в том, что имела места ненасильственная смерть", - сказала Москалькова во вторник в ходе лекции для участников магистерской программы "Международная защита прав человека".

Она рассказала, что сотрудник аппарата омбудсмена выехал на место захоронения, встретился с родственниками, проверил документы о смерти. "Сегодня не возникало сомнений, что документы подлинные, и родственники рассказывали достаточно подробно историю их смерти", - отметила уполномоченный.

Говоря о возможной эксгумации тел, она напомнила, что законодательство позволяет провести эксгумацию только с разрешения родственников или по их просьбе. "Если бы к нам поступило такое обращение, то мы бы ставили вопрос об эксгумации", - заверила она.

Ранее правозащитный центр "Мемориал" заявил, что Москальковой в ходе ее визита в Чечню вместо якобы исчезнувших жителей республики были представлены их братья. Омбудсмен сообщила, что готова перепроверить информацию еще раз, сделав еще один запрос в правоохранительные органы и попросив уполномоченного по правам человека в Чечне перепроверить все данные.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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