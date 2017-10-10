Тульские врачи начали применять экзоскелеты для реабилитации инвалидов

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ТУЛА, 10 октября. /ТАСС/. Два медучреждения в Тульской области получили партию экзоскелетов - высокотехнологичного медицинского оборудования, которое применяется для реабилитации инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Три экзоскелета находятся в Новомосковской районной клинической больнице, еще два переданы в городскую больницу №10 города Тулы. Оборудование позволяет людям с ограниченными возможностями самостоятельно ходить. При его использовании не требуется дополнительных средств, например, костылей, руки человека остаются свободными", - отметили в пресс-службе.
По данным областного министерства здравоохранения, экзоскелеты предназначены для восстановления здоровья пациентов, имеющих двигательные нарушения нижних конечностей после инсульта, травм и заболеваний позвоночника.
Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков подчеркнул, что поставки экзоскелетов стали возможными благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Алексеем Дюминым с правительством Москвы.
"Пять экзоскелетов ExoAtlet I безвозмездно переданы нашему региону. Это позволит пациентам получить высококвалифицированную и эффективную медицинскую помощь, не выезжая за пределы области", - цитирует Третьякова пресс- служба тульского правительства.
Экзоскелет ExoAtlet I разработан российскими учеными, широко внедряется в практику отечественного здравоохранения. Оборудование позволяет человеку с нарушением опорно-двигательного аппарата вставать, приседать, подниматься по лестнице и наклонным поверхностям.