Тульские врачи начали применять экзоскелеты для реабилитации инвалидов

ТУЛА, 10 октября. /ТАСС/. Два медучреждения в Тульской области получили партию экзоскелетов - высокотехнологичного медицинского оборудования, которое применяется для реабилитации инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Три экзоскелета находятся в Новомосковской районной клинической больнице, еще два переданы в городскую больницу №10 города Тулы. Оборудование позволяет людям с ограниченными возможностями самостоятельно ходить. При его использовании не требуется дополнительных средств, например, костылей, руки человека остаются свободными", - отметили в пресс-службе.

По данным областного министерства здравоохранения, экзоскелеты предназначены для восстановления здоровья пациентов, имеющих двигательные нарушения нижних конечностей после инсульта, травм и заболеваний позвоночника.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков подчеркнул, что поставки экзоскелетов стали возможными благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Алексеем Дюминым с правительством Москвы.

"Пять экзоскелетов ExoAtlet I безвозмездно переданы нашему региону. Это позволит пациентам получить высококвалифицированную и эффективную медицинскую помощь, не выезжая за пределы области", - цитирует Третьякова пресс- служба тульского правительства.

Экзоскелет ExoAtlet I разработан российскими учеными, широко внедряется в практику отечественного здравоохранения. Оборудование позволяет человеку с нарушением опорно-двигательного аппарата вставать, приседать, подниматься по лестнице и наклонным поверхностям.