Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тульские врачи начали применять экзоскелеты для реабилитации инвалидов

Общество
10 октября, 18:14 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 10, октября. /ТАСС

Оборудование позволяет людям с нарушением опорно-двигательного аппарата самостоятельно двигаться

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТУЛА, 10 октября. /ТАСС/. Два медучреждения в Тульской области получили партию экзоскелетов - высокотехнологичного медицинского оборудования, которое применяется для реабилитации инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Три экзоскелета находятся в Новомосковской районной клинической больнице, еще два переданы в городскую больницу №10 города Тулы. Оборудование позволяет людям с ограниченными возможностями самостоятельно ходить. При его использовании не требуется дополнительных средств, например, костылей, руки человека остаются свободными", - отметили в пресс-службе.

По данным областного министерства здравоохранения, экзоскелеты предназначены для восстановления здоровья пациентов, имеющих двигательные нарушения нижних конечностей после инсульта, травм и заболеваний позвоночника.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков подчеркнул, что поставки экзоскелетов стали возможными благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Алексеем Дюминым с правительством Москвы.

"Пять экзоскелетов ExoAtlet I безвозмездно переданы нашему региону. Это позволит пациентам получить высококвалифицированную и эффективную медицинскую помощь, не выезжая за пределы области", - цитирует Третьякова пресс- служба тульского правительства.

Экзоскелет ExoAtlet I разработан российскими учеными, широко внедряется в практику отечественного здравоохранения. Оборудование позволяет человеку с нарушением опорно-двигательного аппарата вставать, приседать, подниматься по лестнице и наклонным поверхностям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тульская область
Персоны
Дюмин, Алексей Геннадьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
Ягланд: не выплачивающая взнос в Совет Европы страна не может оставаться его членом
3
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
4
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
5
Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют
6
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
7
Нидерланды примут "дипломатические меры" к странам, которые плохо сотрудничают по MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама