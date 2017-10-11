Дума рассмотрит законопроект о штрафах за выдачу ссылок на запрещенные сайты

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект, вводящий штрафы до 700 тыс. рублей для операторов поисковых систем в интернете за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым на территории РФ ограничен. Инициатива была внесен на рассмотрение депутатами Максимом Кудрявцевым ("Единая Россия"), Николаем Рыжаком ("Справедливая Россия") и Александром Ющенко (КПРФ) в пакете с принятым уже законом об анонимайзерах (сервисах, позволяющих незаметно заходить на закрытые сайты).

Авторы предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно этим предложениям, "неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей поисковой системы ссылок на информационные ресурсы, в том числе сайты и (или) страницы,... включенные в перечень сведений об информационных ресурсах,... доступ к которым на территории РФ ограничен, "будет грозить штрафом для граждан в размере 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей".

Аналогичные санкции планируется ввести за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о сайтах, доступ к которым на территории РФ ограничен.

Закон об анонимайзерах

Согласно принятому закону, Роскомнадзор создаст и будет вести федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных ресурсов. На основании обращения правоохранителей ведомство будет определять провайдера, который допускает размещение в интернете программно-аппаратных средств доступа к запрещенным информационным ресурсам. Такому провайдеру будет направляться электронное уведомление на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца анонимайзера. В течение трех рабочих дней провайдер будет обязан направить соответствующие данные.

Затем Роскомнадзор будет направлять анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС, причем ресурс должен будет сделать это через 30 дней. По требованию ведомства, подключиться к ФГИС будут обязаны также интернет-поисковики, работающие в РФ.

После вхождения во ФГИС анонимайзер в течение трех дней должен будет "обеспечить соблюдение запрета предоставлять возможность использования на территории РФ" программ и иных техсредств для получения доступа к запрещенным сайтам, а поисковик - прекратить выдачу ссылок на них. В случае неисполнения требования Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры.

При этом данные нормы не будут распространяться на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на "случаи использования программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен", при условии, что круг пользователей заранее определен и использование "осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего использование", говорится в законе.