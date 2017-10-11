Участники Всероссийской конференции в Челябинске обсудят качество химического образования

СМИ: чемпион СССР по футболу в составе "Торпедо" Сергей Пригода найден мертвым в ШвецииСпорт 11 октября, 2:05
Трамп по традиции принял в Белом доме обладателей Кубка СтэнлиСпорт 11 октября, 1:39
Дешам: после выхода сборной Франции на ЧМ-2018 есть чувство хорошо сделанной работыСпорт 11 октября, 1:26
Сборные Франции и Португалии сыграют на чемпионате мира по футболу в РоссииСпорт 11 октября, 1:06
Армия Ирака объявила о полном освобождении города Эль-Хувейджа от боевиков ИГМеждународная панорама 11 октября, 0:57
В приложении Telegram появился русский языкОбщество 11 октября, 0:31
Арьен Роббен объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов по футболуСпорт 11 октября, 0:26
Десять команд стартуют в чемпионате России по волейболу среди женских командСпорт 11 октября, 0:19
Три российских клуба стартуют в розыгрыше баскетбольного Кубка ЕвропыСпорт 11 октября, 0:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Пятая Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная качеству химического образования в России и применению инноваций в этой сфере, начинается в среду в Челябинске на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Об этом сообщил ТАСС представитель оргкомитета конференции.
"11 октября в Челябинске на базе кафедры химии, экологии и методики обучения химии естественно-технологического факультета ЮУрГГПУ начинается работа пятой Всероссийской научно-практической конференции "Инновационные процессы в химическом образовании в контексте современной образовательной политики". В конференции примет участие порядка 70 человек со всей России. Среди них учителя химии, известные ученые, профессора ведущих вузов, методисты, авторы учебников, в том числе представители корпорации "Российский учебник", - сказал собеседник агентства.
По его словам, главной темой конференции стает проблема повышения качества химического образования. "Сейчас уровень качества настораживает. Собравшиеся обсудят методы его повышения", - сказал он.
Во время конференции также будет проведен анализ различных линеек учебников химии.
Основной организатор конференции - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, соорганизатор - Московский государственный университет, мероприятие проходит при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области.