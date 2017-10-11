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Участники Всероссийской конференции в Челябинске обсудят качество химического образования

Общество
11 октября, 0:53 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 11, октября. /ТАСС

Научно-практическая конференция пройдет на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Пятая Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная качеству химического образования в России и применению инноваций в этой сфере, начинается в среду в Челябинске на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Об этом сообщил ТАСС представитель оргкомитета конференции.

"11 октября в Челябинске на базе кафедры химии, экологии и методики обучения химии естественно-технологического факультета ЮУрГГПУ начинается работа пятой Всероссийской научно-практической конференции "Инновационные процессы в химическом образовании в контексте современной образовательной политики". В конференции примет участие порядка 70 человек со всей России. Среди них учителя химии, известные ученые, профессора ведущих вузов, методисты, авторы учебников, в том числе представители корпорации "Российский учебник", - сказал собеседник агентства.

По его словам, главной темой конференции стает проблема повышения качества химического образования. "Сейчас уровень качества настораживает. Собравшиеся обсудят методы его повышения", - сказал он.

Во время конференции также будет проведен анализ различных линеек учебников химии.

Основной организатор конференции - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, соорганизатор - Московский государственный университет, мероприятие проходит при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области.

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