Директор океанариума в Приморье подал в отставку после гибели дельфина от пневмонии

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Самка дельфина погибла в Приморском океанариуме от острого респираторного заболевания, которое быстро перешло в пневмонию. После этого директор океанариума подал заявление об отставке, сообщает в среду Приморский океанариум.

"Приморскому океанариуму не удалось спасти самку дельфина, получившую острое респираторное заболевание, очень быстро перешедшее в пневмонию. 10 октября мы потеряли животное, но, поверьте, сделали все возможное. <...> Проводится дополнительное медицинское обследование всех животных в дельфинарии", - говорится в сообщении.

Быстро прогрессирующая пневмония - одна из самых частых причин гибели китообразных и в природе, и в современных океанариумах. Животные более чувствительны к заболеванию, чем люди. В Приморском океанариуме есть опыт успешного лечения острых респираторных заболеваний у дельфинов, но в данном случае болезнь прогрессировала слишком быстро. После этого директор Приморского океанариума Александр Михайлюк подал в отставку.

"Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке с должности директора Приморского океанариума на имя руководителя Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, в состав которого на правах филиала входит НОК "Приморский океанариум". Хочу подчеркнуть, что Приморский океанариум как государственное учреждение ведет свою деятельность открыто и ничего не скрывает. Поэтому, в отличие от коммерческих океанариумов и передвижных дельфинариев, каждый случай потери животного становится достоянием общественности и очень живо обсуждается. Мы на виду и ничего не скрываем", - приводятся в сообщении слова Михайлюка.

25 октября 2016 года в Приморском океанариуме погибли от отравления два тихоокеанских белобоких дельфина, в июле 2017 года после долгой болезни погиб третий дельфин, который также был отравлен, но изначально реанимирован. В сентябре в океанариуме погибла белуха, запутавшись в снасти, которую штормом занесло в открытый вольер.

Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" на острове Русский открылся в начале сентября. Главное здание площадью 35 тыс. квадратных метров объединяет 500 аквариумов для 500 видов рыб и млекопитающих. Океанариум входит в структуру Российской академии наук и предназначен, в первую очередь, для проведения научных исследований.