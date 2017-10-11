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Выпускные в Москве в 2018 году пройдут 23 июня

Общество
11 октября, 10:32 UTC+3

Городской праздник выпускников в Парке Горького должен закончиться не позднее 6:00 мск 24 июня

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 октября /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о проведении выпускных вечеров в столице 23 июня 2018 года, как и в 2017 году. Праздник должен закончиться к 6:00 мск 24 июня, следует из документа, опубликованного на официальном сайте главы города.

"Провести праздничные мероприятия: выпускные вечера 23-24 июня в государственных образовательных организациях города Москвы, реализующих программы среднего общего образования ... с окончанием не позднее 6.00 мск 24 июня 2018 года", - говорится в документе.

Городской праздник выпускников пройдет в Парке Горького 23-24 июня также с окончанием не позднее 6:00 мск 24 июня, как и в 2017 году.

В этом году в выпускных вечерах и празднике выпускников приняли участие более 52,8 тысячи подростков из 658 столичных школ.

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