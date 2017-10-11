ОНФ составит рейтинг регионов по эффективности борьбы с незаконными свалками

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка" к концу года представят рейтинг регионов по эффективности борьбы с незаконными мусорными полигонами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОНФ, поступившем в ТАСС в среду.

"Работа в рамках нашего проекта идет во всех российских регионах, и мы оцениваем ее эффективность в каждом субъекте, учитывая количество выявленных незаконных свалок, а также сколько из них находятся в работе, сколько - устранено. Каждый регион получает свой коэффициент", - приводит пресс-служба движения слова координатора проекта "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова. "Рейтинг мы представим к концу года, так что пока у региональных властей есть шанс улучшить свои показатели", - добавил он.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи с началом в России Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действуют нелегальные свалки. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и принимают меры по ликвидации выявленных незаконных мусорных полигонов.