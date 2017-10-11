Число подписчиков в Twitter папы римского превысило 40 млн человек

ВАТИКАН, 11 октября. /ТАСС/. Число подписчиков в Twitter папы римского Франциска, публикующийся на девяти языках, включая латинский, превысило 40 млн человек. Об этом сообщил в среду секретариат по коммуникациям Ватикана.

Страница главы Римско-католической церкви в сети микроблогов была открыта 12 декабря 2012 года при предшественнике Франциска Бенедикте XVI. "С тех пор число подписчиков прогрессивно росло, только за последний год увеличилось более чем на девять млн пользователей", - говорится в сообщении секретариата.

Наибольшее число подписчиков - на испанском, 14 млн 626 тыс. 841 человек. 14 млн человек читают папские блоги на английском, также у понтифика есть 4,6 млн итальянских подписчиков. Примечательно, что на польском папский Twitter читают чуть больше (953 тыс. человек), чем на французском (около 944 тыс.). Чуть менее 400 тыс. подписаны на версию на арабском.

И более 800 тыс. подписаны на Twitter на латинском. Он выходит также на немецком (около полумиллиона) и португальском (свыше трех млн). Папские высказывания выходят в переводе на всех языках с завидной регулярностью, но редко несут новостную нагрузку. В Ватикане отмечают, что коммуникации через социальные сети приближают Папу людям во всем мире.

Помимо Twitter у понтифика есть свой Instagram, где у него около пяти млн подписчиков. "В основном это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет", - уточняет секретариат.

У президента США Дональда Трампа, который активно пользуется Twitter, 40 млн и 333 тыс. подписчиков. У его предшественника Барака Обамы вдвое больше: 95 млн 771 тыс.