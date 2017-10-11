Онищенко призвал не включать облысение в список показаний для лечения в санатории

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко не видит необходимости включать такой диагноз, как алопеция (выпадение волос - прим. ТАСС), в список медицинских показаний для санаторно-курортного лечения.
Ранее в среду газета "Известия" сообщила, что Минздрав разработал проект приказа, которым может быть расширен список медицинских показаний для санаторно-курортного лечения. Это список может пополниться такими патологиями, как новообразования, алопеция и плешивость. Если это произойдет, то врачи смогут рекомендовать людям с такими диагнозами, в том числе с облысением, лечение в санатории.
"Нет, не стоит [расширять список диагнозом алопеция], у нас есть другие незакрытые, более актуальные проблемы", - заявил Онищенко ТАСС.
"А мужчин облысение вообще только красит, оно придает мужественности, поэтому не надо … У нас есть, кого отправлять в санатории, а облысение - это свидетельство того, что мужчина находится в самом соку", - подчеркнул парламентарий.