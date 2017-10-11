Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: россияне считают, что Путин сможет обеспечить позитивные перемены в стране

Общество
11 октября, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Об этом заявили 90% участников исследования, проведенного ВЦИОМ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россияне считают, что президент Владимир Путин сможет обеспечить стабильность России и позитивные перемены в стране. О таких результатах опроса, который провел ВЦИОМ, рассказал в среду на пресс- конференции в ТАСС генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"[Отвечая на вопрос] "На ваш взгляд, президент Путин сможет или не сможет обеспечить стабильность в нашей стране?" 90% опрошенных считают, что да, сможет. Второй вопрос задавался тем же людям: "На ваш взгляд, Путин сможет или не сможет обеспечить реформы в нашей стране?". 72% полагают, что сможет", - рассказал Федоров.

Согласно исследованию, 63% россиян считают, что стабильность в России важнее реформ и связанных с ними перемен. Только около 30% респондентов ответили, что риск утраты стабильности не должен становиться препятствием для проведения реформ. По мнению россиян, изменения нужны в сфере здравоохранения (42% респондентов), борьбы с коррупцией (36%), улучшения материального положения населения (35%), ЖКХ (31%), социального обеспечения (30%), снижения безработицы (26%) и образования (25%).

В октябре в телефонном опросе приняли участие 1 тыс. 800 россиян старше 18 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
2
Минобороны РФ заявило об "избирательной слепоте" США в Сирии
3
Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира
4
Дождь в Керченском проливе не помешает операции по установке арки Крымского моста
5
Сбой произошел на оранжевой ветке московского метро
6
Собянин открыл после благоустройства парк "Усадьба Михалково" в Москве
7
"Комсомольская правда" принесет официальные извинения Хворостовскому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама