Опрос: россияне считают, что Путин сможет обеспечить позитивные перемены в стране

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россияне считают, что президент Владимир Путин сможет обеспечить стабильность России и позитивные перемены в стране. О таких результатах опроса, который провел ВЦИОМ, рассказал в среду на пресс- конференции в ТАСС генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"[Отвечая на вопрос] "На ваш взгляд, президент Путин сможет или не сможет обеспечить стабильность в нашей стране?" 90% опрошенных считают, что да, сможет. Второй вопрос задавался тем же людям: "На ваш взгляд, Путин сможет или не сможет обеспечить реформы в нашей стране?". 72% полагают, что сможет", - рассказал Федоров.

Согласно исследованию, 63% россиян считают, что стабильность в России важнее реформ и связанных с ними перемен. Только около 30% респондентов ответили, что риск утраты стабильности не должен становиться препятствием для проведения реформ. По мнению россиян, изменения нужны в сфере здравоохранения (42% респондентов), борьбы с коррупцией (36%), улучшения материального положения населения (35%), ЖКХ (31%), социального обеспечения (30%), снижения безработицы (26%) и образования (25%).

В октябре в телефонном опросе приняли участие 1 тыс. 800 россиян старше 18 лет.