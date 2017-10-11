Российский детский фонд за 30 лет направил $324 млн на помощь детям

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский детский фонд, одна из первых благотворительных организаций в стране, за время своего существования направил на спасение и помощь детям $324 млн. Об этом в среду заявил председатель фонда Альберт Лиханов на пресс-конференции в ТАСС.

"Детский фонд 14 октября отметит свое тридцатилетие. 30 лет мы стараемся служить детству, и за это время мы не получили ни одного рубля бюджетных средств. В то же время нам удалось за эти годы собрать $324 млн", - сказал Лиханов, уточнив, что все эти средства - пожертвования граждан.

Председатель фонда добавил, что организация хранит все финансовые документы за 30 лет своей работы. "Все они все в полном порядке, их может изучить любой историк и понять, что все средства фонда направлялись только на детей", - подчеркнул Лиханов.

"Все годы нашего существования мы всегда были рядом с государством, начиная с землетрясения в Армении, в ходе которого мы спасли и передали родственникам 543 ребенка, которые потеряли родители. События в Чечне, в Беслане, Южной Осетии, наводнения в Крымске, пожары в Сибири, наводнения на Дальнем Востоке - везде был Детский фонд", - отметил Лиханов. Сегодня фонд ведет около 30 различных программ. Среди них наиболее актуальные связаны с детским церебральным параличом.

Российский детский фонд был создан 14 октября 1987 года. 5 мая 2003 года Фонд получил специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН. Он входит в состав Международной федерации образовательных систем, сотрудничает с Детским фондом ООН. По всей стране сегодня работают 73 региональных отделения.

В состав правления фонда входят руководитель Российского медико-реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль, художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин и другие.