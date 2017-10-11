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Попавшую на интерактивную карту ОНФ свалку на острове в Карелии ликвидируют

Общество
11 октября, 17:47 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Другие острова Ладожского озера также проверят на наличие нелегальных свалок

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ПЕТРОЗАВОДСК, 11 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Незаконная свалка аккумуляторов на карельском острове в Ладожском озере, попавшая на "Интерактивную карту свалок" Общероссийского народного фронта (ОНФ), будет ликвидирована до конца навигации. Об этом в среду ТАСС сообщил первый заместитель министра по природопользованию и экологии республики Алексей Павлов.

Ранее в пресс-службе карельского отделения ОНФ рассказали, что жители Сортавальского района обнаружили на острове Суури-Вирулуото опасную свалку отработанных аккумуляторов для маяка и обозначили ее на карте ОНФ. Активисты движения обратились к карельским властям и в управление Росприроднадзора с просьбой о ее ликвидации.

"Мы плотно работаем с управлением Росприроднадзора по Карелии по этому вопросу. Будет дано требование в отношении предприятия, которое причастно к размещению аккумуляторов, об их ликвидации. Свалка будет убрана до окончания навигации", - сказал Павлов.

По его словам, специалисты министерства и управления Росприроднадзора также проверят на наличии свалок аккумуляторов другие острова Ладожского озера в Карелии, где размещаются маяки.

Как рассказали ТАСС в ФБУ "Администрация "Волго-Балт", планируется, что навигация на Ладожском озере завершится 15 ноября. В настоящий момент, по данным регионального отделения ОНФ, на карте свалок жители Карелии отметили 179 объектов, из которых 65 уже убрано, а 109 находятся в работе.

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