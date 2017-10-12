Пресс-конференция о новой стратегии поддержки паллиативной помощи в РФ. Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная новой стратегии поддержки паллиативной помощи в России и старту благотворительного проекта и коммуникационной стратегии фонда "Вера" "Жизнь на всю оставшуюся жизнь" по объединению различных компаний и людей для помощи пациентам хосписов.

Об изменениях на государственном уровне, необходимых в сфере паллиативной помощи, отношении общества к хосписам, помощи благотворителей и как правильно помочь неизлечимо больным людям в конце жизни рассказывают учредитель фонда помощи хосписам "Вера", руководитель Центра паллиативной медицины г. Москвы Анна (Нюта) Федермессер, президент фонда помощи хосписам "Вера" Юлия Матвеева, актриса, сопредседатель попечительского совета фонда помощи хосписам "Вера" Татьяна Друбич, журналист, посланник фонда "Вера" Алена Долецкая, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России Диана Невзорова и главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующая филиалом "Хоспис "Бутово" Татьяна Кравченко.