Пресс-конференция о новой стратегии поддержки паллиативной помощи в РФ. Видеотрансляция

Требования МПК по количеству допинг-тестов выполнил 41 российский паралимпиецСпорт 12 октября, 16:55
Жуков призвал федерации доносить до иностранных коллег информацию о реформах НОАКСпорт 12 октября, 16:52
Франция дала согласие на проведение матчевой встречи по фехтованию с РоссиейСпорт 12 октября, 16:51
Глава КЧР: инициативность и креативность помогут Ведерникову в развитии Псковской областиПолитика 12 октября, 16:46
Ученые: люди потребляют микропластик вместе с едой, водой и воздухомСоциальная ответственность 12 октября, 16:40
Смирнов: НОАК справилась с задачей создания инновационной антидопинговой системы в РоссииСпорт 12 октября, 16:37
Эксперты оценили последствия изменений климатаСоциальная ответственность 12 октября, 16:25
Орешкин стал лицом первой профессиональной олимпиады студентовОбщество 12 октября, 16:20
Пресс-конференция о новой стратегии поддержки паллиативной помощи в РФ. ВидеотрансляцияОбщество 12 октября, 16:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная новой стратегии поддержки паллиативной помощи в России и старту благотворительного проекта и коммуникационной стратегии фонда "Вера" "Жизнь на всю оставшуюся жизнь" по объединению различных компаний и людей для помощи пациентам хосписов.
Об изменениях на государственном уровне, необходимых в сфере паллиативной помощи, отношении общества к хосписам, помощи благотворителей и как правильно помочь неизлечимо больным людям в конце жизни рассказывают учредитель фонда помощи хосписам "Вера", руководитель Центра паллиативной медицины г. Москвы Анна (Нюта) Федермессер, президент фонда помощи хосписам "Вера" Юлия Матвеева, актриса, сопредседатель попечительского совета фонда помощи хосписам "Вера" Татьяна Друбич, журналист, посланник фонда "Вера" Алена Долецкая, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России Диана Невзорова и главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующая филиалом "Хоспис "Бутово" Татьяна Кравченко.