Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пресс-конференция о новой стратегии поддержки паллиативной помощи в РФ. Видеотрансляция

Общество
12 октября, 16:16 UTC+3

Мероприятие также посвящено старту благотворительного проекта и коммуникационной стратегии фонда "Вера" "Жизнь на всю оставшуюся жизнь"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная новой стратегии поддержки паллиативной помощи в России и старту благотворительного проекта и коммуникационной стратегии фонда "Вера" "Жизнь на всю оставшуюся жизнь" по объединению различных компаний и людей для помощи пациентам хосписов.

Об изменениях на государственном уровне, необходимых в сфере паллиативной помощи, отношении общества к хосписам, помощи благотворителей и как правильно помочь неизлечимо больным людям в конце жизни рассказывают учредитель фонда помощи хосписам "Вера", руководитель Центра паллиативной медицины г. Москвы Анна (Нюта) Федермессер, президент фонда помощи хосписам "Вера" Юлия Матвеева, актриса, сопредседатель попечительского совета фонда помощи хосписам "Вера" Татьяна Друбич, журналист, посланник фонда "Вера" Алена Долецкая, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России Диана Невзорова и главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения  г. Москвы, заведующая филиалом "Хоспис "Бутово" Татьяна Кравченко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выходят из состава ЮНЕСКО
2
ЦБ представит новые банкноты на территории музея "Херсонес Таврический" в Севастополе
3
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
4
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
7
Слуцкий назвал провокацией снятие флагов со зданий дипсобственности РФ в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама