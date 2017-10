Аффлек вынужден был оправдываться после критики обвиненного в домогательствах продюсера

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американский актер, сценарист и кинорежиссер Бен Аффлек в среду был вынужден оправдываться после того, как присоединился к числу публично осудивших известного продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

Аффлек, как и многие другие звезды в США, прокомментировал в своем Twitter скандал с Вайнштейном. Актер в прошлом работал с опальным продюсером над десятками получивших всемирную популярность кинокартин. "Я был огорчен и разгневан тем, что человек, с которым я работал, на протяжении десятилетий использовал свой пост, чтобы запугивать женщин, подвергать их сексуальным домогательствам и манипуляции", - написал актер. Он заверил, что испытывает отвращение к подобным поступкам, и назвал их неприемлемыми.

pic.twitter.com/f5AgemRXds — Ben Affleck (@BenAffleck) 10 October 2017

Вскоре после этого одна из пользователей, комментируя сообщение Аффлека, напомнила актеру, что и сам он в 2003 году на съемках передачи телеканала MTV в навязчивой форме прикасался к актрисе Хилари Бертон, которая в то время была ведущей. "Правда, все забыли об этом", - отмечалось в этом комментарии к записи Аффлека.

Незамедлительная реакция последовала со стороны самой Бертон. "Я не забыла, - написала актриса. - Я была очень молода. Мне пришлось смеяться, чтобы не заплакать". Целый ряд СМИ, освещающих светскую жизнь, сразу же вспомнили и иные случаи, когда Аффлек проявлял излишнюю вольность в отношении женщин.

Актеру пришлось оправдываться за этот эпизод. "Я вел себя недопустимым образом в отношении госпожи Бертон, и я приношу глубочайшие извинения".

I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize — Ben Affleck (@BenAffleck) 11 October 2017

Бен Аффлек начал актерскую карьеру в 80-х годах прошлого века. Он известен зрителям, в частности, по фильмам "Умница Уилл Хантинг" (Good Will Hunting, 1997), который принес ему вместе с другом Мэттом Дэймоном "Оскар" за лучший сценарий, "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998), "Армагеддон" (Armageddon, 1998), "Догма" (Dogma, 1999), "В чужом ряду" (Changing Lanes, 2002) и "Расплата" (The Accountant, 2016).

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. Во вторник журнал The New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании. По данным газеты The New York Times, жертвами домогательств стали и звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и "Оскар" за продюсирование "Влюбленного Шекспира". Компания Miramax Films ("Мирамакс филмс"), сооснователем которой является продюсер, в частности, работала над знаменитым фильмом "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994).