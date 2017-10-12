Четвертый чемпионат МВД по боевому самбо проходит в Москве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Более 300 полицейских принимают участие в четвертом чемпионате МВД России по боевому самбо в Москве.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, в Центре спорта и образования "Самбо-70" в среду начался четвертый лично-командный чемпионат Министерства внутренних дел Российской Федерации по боевому самбо среди территориальных подразделений органов внутренних дел. "В состязаниях принимают участие более 300 сотрудников полиции из 46 регионов страны", - пояснили в пресс-центре.

Судьи определят сильнейших спортсменов в девяти весовых категориях. "На чемпионате представлены спортсмены очень высокого класса, поскольку в каждом регионе, безусловно, есть мастеровитые ребята. Москва представила участников во всех весовых категориях. Среди них есть претенденты на золотую медаль, поскольку победа всегда, везде и во всем - это наша цель", - привели в пресс-центре слова руководителя московской федерации боевого самбо ГУ МВД России Шамиля Сибанова.

Победителями первого дня соревнований стали: Владимир Ламанов (УМВД России по Рязанской области) - в весовой категории 52 кг, Рустам Конзошев (УМВД России по Вологодской области) - 57 кг, Рашад Мурадов (МВД по Башкортостану) - 68 кг и Мурад Керимов (ГУ МВД России по Москве) - 82 кг.

Продлится чемпионат до 13 октября. Первый всероссийский чемпионат МВД России по боевому самбо прошел в Санкт-Петербурге в 2014 году.