Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четвертый чемпионат МВД по боевому самбо проходит в Москве

Общество
12 октября, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

В соревнованиях принимают участие полицейские из 46 регионов России, победителей определят в девяти весовых категориях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Более 300 полицейских принимают участие в четвертом чемпионате МВД России по боевому самбо в Москве.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, в Центре спорта и образования "Самбо-70" в среду начался четвертый лично-командный чемпионат Министерства внутренних дел Российской Федерации по боевому самбо среди территориальных подразделений органов внутренних дел. "В состязаниях принимают участие более 300 сотрудников полиции из 46 регионов страны", - пояснили в пресс-центре.

Судьи определят сильнейших спортсменов в девяти весовых категориях. "На чемпионате представлены спортсмены очень высокого класса, поскольку в каждом регионе, безусловно, есть мастеровитые ребята. Москва представила участников во всех весовых категориях. Среди них есть претенденты на золотую медаль, поскольку победа всегда, везде и во всем - это наша цель", - привели в пресс-центре слова руководителя московской федерации боевого самбо ГУ МВД России Шамиля Сибанова.

Победителями первого дня соревнований стали: Владимир Ламанов (УМВД России по Рязанской области) - в весовой категории 52 кг, Рустам Конзошев (УМВД России по Вологодской области) - 57 кг, Рашад Мурадов (МВД по Башкортостану) - 68 кг и Мурад Керимов (ГУ МВД России по Москве) - 82 кг.

Продлится чемпионат до 13 октября. Первый всероссийский чемпионат МВД России по боевому самбо прошел в Санкт-Петербурге в 2014 году. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Путин освободил от должности губернатора Псковской области Турчака
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
6
Захарова назвала срыв флагов над дипобъектами РФ в США надругательством над госсимволом
7
Привлекавшаяся 54 раза за нарушение ДТП девушка в Ростове насмерть сбила человека
Темы дня
Новости партнеров
Реклама