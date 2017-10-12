Участники акции "Дети вместо цветов" собрали почти 40 млн руб. в помощь больным детям

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Участники акции "Дети вместо цветов" собрали 39,56 млн руб., на оказание помощи неизлечимо больным детям. Об этом говорится в сообщении организатора акции фонда помощи хосписам "Вера".

В тексте документа отмечается, что помощь получили 463 ребенка. В 2016 году объем собранных средств составил 18 млн руб. Собранные средства пошли на помощь подопечным детской региональной программы фонда и детского хосписа "Дом с маяком".

Деньги, в частности, направили на покупку неизлечимо больным детям аппаратов вентиляции легких, функциональных колясок, лекарств, предметов гигиены, питания и различного медицинского оборудования, на оплату работы нянь для детей.

1 сентября школьники дарили учителям один букет вместо тридцати. По замыслу организаторов акции, сэкономленные от покупки цветов средства родители переводили в помощь тяжелобольным детям.

В акции приняли участие 1 157 школ и 6 500 классов со всей России, в том числе Москвы, Петропавловска-Камчатского, Сочи, Канска, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов и Пятигорска.