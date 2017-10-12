Евкуров: туристическим объектам Ингушетии нужна господдержка и включение в планы КСК

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МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Туристские продукты Ингушетии должны быть включены в ближайшие планы корпорации "Курорты Северного Кавказа" для увеличения турпотока в республику. Об этом в четверг сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на совещании по развитию туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года с участием замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольги Рухуллаевой.
"Без государственной поддержки, без поддержки Минкавказа уже невозможно идти вперед. Поэтому прошу вас, Ольга Владимировна, поддержать нас и включить наши объекты в ближайшие планы корпорации "Курорты Северного Кавказа". При разработке стратегии нужно исходить из того, что важным фактором развития туризма является наличие туристской инфраструктуры: качественной и доступной дорожной сети и транспорта, средств размещения, учреждений досуга, предприятий торговли и общественного питания, системы подготовки кадров для индустрии туризма", - сказал Евкуров.
Он отметил, что в сфере развития туризма в Ингушетии "не сидят сложа руки".
"С момента принятия постановления Правительства РФ о создании туристического кластера на Северном Кавказе начали развивать туристические зоны Ингушетии. У нас неплохой показатель по турпотоку с 2010 года, в прошлом году у нас отдохнули более 45 тыс. туристов из других регионов. Учитывая растущий поток отдыхающих, мы серьезно занялись строительством объектов размещения, за последние два-три года в республике открылись три крупные гостиницы", - сказал Евкуров.
Он добавил, что с 2013 года в регионе строится курорт Армхи. "Инвестором введено много объектов, и некоторые строятся до сих пор", - отметил глава Ингушетии, не уточнив объемов финансирования по проекту.