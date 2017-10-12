Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Евкуров: туристическим объектам Ингушетии нужна господдержка и включение в планы КСК

Общество
12 октября, 14:38 UTC+3 МАГАС МАГАС 12, октября. /ТАСС

В прошлом году в республике отдохнули свыше 45 тыс. туристов из других регионов, сказал глава Ингушетии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Туристские продукты Ингушетии должны быть включены в ближайшие планы корпорации "Курорты Северного Кавказа" для увеличения турпотока в республику. Об этом в четверг сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на совещании по развитию туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года с участием замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольги Рухуллаевой.

"Без государственной поддержки, без поддержки Минкавказа уже невозможно идти вперед. Поэтому прошу вас, Ольга Владимировна, поддержать нас и включить наши объекты в ближайшие планы корпорации "Курорты Северного Кавказа". При разработке стратегии нужно исходить из того, что важным фактором развития туризма является наличие туристской инфраструктуры: качественной и доступной дорожной сети и транспорта, средств размещения, учреждений досуга, предприятий торговли и общественного питания, системы подготовки кадров для индустрии туризма", - сказал Евкуров.

Он отметил, что в сфере развития туризма в Ингушетии "не сидят сложа руки".

"С момента принятия постановления Правительства РФ о создании туристического кластера на Северном Кавказе начали развивать туристические зоны Ингушетии. У нас неплохой показатель по турпотоку с 2010 года, в прошлом году у нас отдохнули более 45 тыс. туристов из других регионов. Учитывая растущий поток отдыхающих, мы серьезно занялись строительством объектов размещения, за последние два-три года в республике открылись три крупные гостиницы", - сказал Евкуров.

Он добавил, что с 2013 года в регионе строится курорт Армхи. "Инвестором введено много объектов, и некоторые строятся до сих пор", - отметил глава Ингушетии, не уточнив объемов финансирования по проекту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Персоны
Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Банки Крыма отмечают высокий интерес жителей региона к новым банкнотам
4
Биография Андрея Турчака
5
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
6
Глава крупнейшей группы ПАСЕ и докладчик по Украине Фишер подал в отставку
7
Медведев: снятие наличных с анонимных карт и электронных кошельков будет запрещено
Темы дня
Новости партнеров
Реклама