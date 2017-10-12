Участницы от России привезут подарки соперницам на конкурсы "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Мисс Россия - 2017" Полина Попова, которая представит нашу страну на конкурсе "Мисс Мира" 19 ноября в городе Санья на острове Хайнань, повезет своим конкуренткам мягкие игрушки, изображающие байкальскую нерпу. Об этом девушка рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

"Я поеду на конкурс не с пустыми руками - подготовила девочкам небольшой сувенир. Это байкальская нерпа, с которой связан мой благотворительный проект", - сказала Попова.

Благотворительный проект конкурсантки будет связан с Годом экологии в России, а именно с защитой озера Байкал - "места с невероятной энергетикой". "Байкальская нерпа не может никого оставить равнодушным, этому животному надо уделить больше внимания", - отметила она.

Попова подчеркнула, что конкурс "Мисс Мира" "оценивает красоту девушки не только внешнюю, но и внутреннюю".

Обладательница титула первой вице-мисс Россия Ксения Александрова также повезет сувениры на конкурс "Мисс Вселенная", финал которого пойдет 26 ноября в Лас-Вегасе. Участницам из других стран она подарит футболки с надписью "From Miss Russia with love" ("От Мисс Россия с любовью"). "Я как девочка могу сказать, что все мы любим одежду, и я думаю, что каждая оценит это по достоинству", - заметила Александрова.