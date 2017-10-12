"Мисс Россия" не боится конкуренции на конкурсе "Мисс Мира"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Обладательница титула "Мисс Россия - 2017" Полина Попова не боится конкуренции на конкурсе "Мисс Мира", где представит нашу страну. Об этом девушка рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

"Как конкурентку я могу рассматривать русскую девушку, а если их там не будет, значит, конкуренток нет", - со смехом сказала Попова.

При этом модель доброжелательно настроена к участницам из других стран и намерена помогать им, если возникнет языковой барьер. "Так как знание английского в русскоговорящих странах - это проблематичная зона, то я, конечно, буду помогать девушкам из Украины, Белоруссии и других стран, которым будет проблематично говорить. Мы будем друг друга поддерживать", - пообещала девушка.

Большое внимание языковой подготовке также уделяет вице-мисс Россия Ксения Александрова, которая отправится на конкурс "Мисс Вселенная".

"Сразу же после "Мисс Россия" я поняла, что мне необходимо подтянуть английский. Сейчас занимаюсь им четыре раза в неделю, и он уже, конечно, на совсем другом уровне", - рассказала она. Также Александрова проходит тренинг по психологии.

Финал международного конкурса "Мисс Мира - 2017" пройдет 19 ноября 2017 года в городе Санья на острове Хайнань. Финал конкурса "Мисс Вселенная - 2017" пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе.