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"Мисс Россия" не боится конкуренции на конкурсе "Мисс Мира"

Общество
12 октября, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По словам Полины Поповой, она даже готова помогать своим соперницам из Белоруссии и Украины, если у них возникнут сложности с общением на английском языке

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Обладательница титула "Мисс Россия - 2017" Полина Попова не боится конкуренции на конкурсе "Мисс Мира", где представит нашу страну. Об этом девушка рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

"Как конкурентку я могу рассматривать русскую девушку, а если их там не будет, значит, конкуренток нет", - со смехом сказала Попова.

При этом модель доброжелательно настроена к участницам из других стран и намерена помогать им, если возникнет языковой барьер. "Так как знание английского в русскоговорящих странах - это проблематичная зона, то я, конечно, буду помогать девушкам из Украины, Белоруссии и других стран, которым будет проблематично говорить. Мы будем друг друга поддерживать", - пообещала девушка.

Большое внимание языковой подготовке также уделяет вице-мисс Россия Ксения Александрова, которая отправится на конкурс "Мисс Вселенная".

"Сразу же после "Мисс Россия" я поняла, что мне необходимо подтянуть английский. Сейчас занимаюсь им четыре раза в неделю, и он уже, конечно, на совсем другом уровне", - рассказала она. Также Александрова проходит тренинг по психологии.

Финал международного конкурса "Мисс Мира - 2017" пройдет 19 ноября 2017 года в городе Санья на острове Хайнань. Финал конкурса "Мисс Вселенная - 2017" пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе.

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