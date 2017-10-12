Эксперт: более 1 млн россиян нуждаются в паллиативной помощи

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Около 1,3 млн россиян день нуждаются в паллиативной помощи, получают ее только 200 тыс. человек, сообщила директор Центра паллиативной медицины Москвы Анна Федермессер на пресс-конференции в ТАСС.
"В России нуждаются порядка 1 млн 300 тыс. человек в паллиативной помощи - это те люди, которые длительно уходят из жизни. Не быстро, а на протяжении определенного времени... А получают эту помощь меньше 200 тыс. человек, и то их никто поголовно, "поштучно" не считал, возможно, даже меньше, потому что кто-то на протяжении последнего года жизни попадает в хоспис несколько раз", - сказала Федермессер на пресс-конференции накануне Всемирного дня паллиативной и хосписной помощи.
Она добавила, что также в России в обезболивании нуждаются 800 тыс. человек, а получают эту помощь менее 50 тыс.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава по паллиативной медицине Диана Невзорова сообщала ТАСС, что около 50 тыс. российских детей с неизлечимыми заболеваниями нуждаются в медицинской паллиативной помощи, позволяющей улучшить условия их жизни. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, согласно данным за 2015 год, не менее 40 млн человек в мире ежегодно нуждаются в паллиативной медпомощи.
Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) проводится с 2005 года во вторую субботу октября по инициативе Всемирного альянса паллиативной помощи.