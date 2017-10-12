Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: более 1 млн россиян нуждаются в паллиативной помощи

Общество
12 октября, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Получают такую помощь менее 200 тыс. человек, сообщила глава Центра паллиативной медицины Москвы Анна Федермессер

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Около 1,3 млн россиян день нуждаются в паллиативной помощи, получают ее только 200 тыс. человек, сообщила директор Центра паллиативной медицины Москвы Анна Федермессер на пресс-конференции в ТАСС.

"В России нуждаются порядка 1 млн 300 тыс. человек в паллиативной помощи - это те люди, которые длительно уходят из жизни. Не быстро, а на протяжении определенного времени... А получают эту помощь меньше 200 тыс. человек, и то их никто поголовно, "поштучно" не считал, возможно, даже меньше, потому что кто-то на протяжении последнего года жизни попадает в хоспис несколько раз", - сказала Федермессер на пресс-конференции накануне Всемирного дня паллиативной и хосписной помощи.

Она добавила, что также в России в обезболивании нуждаются 800 тыс. человек, а получают эту помощь менее 50 тыс.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по паллиативной медицине Диана Невзорова сообщала ТАСС, что около 50 тыс. российских детей с неизлечимыми заболеваниями нуждаются в медицинской паллиативной помощи, позволяющей улучшить условия их жизни. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, согласно данным за 2015 год, не менее 40 млн человек в мире ежегодно нуждаются в паллиативной медпомощи.

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) проводится с 2005 года во вторую субботу октября по инициативе Всемирного альянса паллиативной помощи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ считают выход США из ЮНЕСКО отказом от участия в сохранении культурного наследия
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
Темы дня
Новости партнеров
Реклама