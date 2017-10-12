Опрос: более половины россиян позитивно оценивают ситуацию в экономике

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Больше половины населения России оптимистично оценивает текущую экономическую ситуацию в стране. Об этом говорится в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном Институтом социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на основе проведенного в сентябре 2017 года опроса населения.
"Согласно последнему замеру (сентябрь 2017 года) оптимизм в оценке экономической ситуации в стране усиливается. Об этом свидетельствует рост численности населения, отмечающего стабильность экономического положения. Впервые эта численность превысила половину опрошенных (56,2%), в то время как двумя годами ранее составляла 38,4%", - отмечается в исследовании.
Как сообщается в мониторинге, в представлениях о перспективах развития экономической ситуации особого оптимизма не просматривается: треть опрошенных полагает, что ситуация законсервировалась, в то время как примерно такая же доля опрошенных (35%) ожидает некоторых ухудшений. "На возможное улучшение экономического положения надеется самая немногочисленная доля респондентов (13,8%)", - говорится в мониторинге.
Авторы исследования обращают внимание на то, что велика доля затруднившихся дать оценку перспективам развития, что свидетельствует о высокой степени неопределенности в отношении будущего развития страны. По их оценке, большинство населения считает себя незначительно (42%) или в сильной степени (24%) пострадавшими в результате экономических процессов, имевших место в последние три года. За год (сентябрь 2016 - сентябрь 2017 года) эти цифры практически не изменились.