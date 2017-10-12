Евкуров: развитие сельского туризма стало перспективным направлением для Ингушетии

МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Развитие сельского туризма в Ингушетии стало перспективным направлением при развитии туристической отрасли в республике. Об этом в четверг сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на совещании по развитию туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года с участием замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольги Рухуллаевой.

"Развитие сельского туризма является перспективным направлением в республике. Прошу глав муниципальных образований, а также республиканский комитет по туризму изучить возможность развития даннного направления туризма, опираясь на международный опыт", - сказал Евкуров.

По данным местных властей, на развитие этого направления туристической отрасли в РФ в этом году в федеральном бюджете заложено 76,2 млн рублей.

Эксперты в ходе совещания отметили, что в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Успешное развитие сельских территорий" невозможно выделять целевые средства на развитие сельского туризма, эти деньги по ФЦП могут получать только фермеры. Поэтому представители Министерства по делам Северного Кавказа призвали ингушских фермеров активнее участвовать в ФЦП, что приведет к развитию сельского туризма. По данным правительства Ингушетии, в этом году на благоустройство двух ингушских сельских поселений из федерального бюджета было выделено 610 тыс. рублей.

В ходе совещания эксперты отметили, что еще одна проблема, которая тормозит сельский туризм, заключается в том, что его до сих пор не могут прописать в законодательстве. Они отметили, что пока вокруг этого вопроса "идут большие споры".