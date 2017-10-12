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Авторы представили 29 проектов на первой архитектурной молодежной биеннале в Татарстане

Общество
12 октября, 19:59 UTC+3 ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/ 12, октября. /ТАСС

Работы участников конкурса оценит международное жюри из семи архитекторов

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ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 12 октября. /ТАСС/. Первая в России молодежная архитектурная биеннале открылась городе Иннополисе (Татарстан) в четверг. На ней 29 молодых архитекторов представили свои проекты, передает корреспондент ТАСС.

"Я думаю, что в сегодняшней картине конкурсов этот выделяется, здесь ни с чем не сравнимый результат. Ребята сделали работы, которые ответили на многие вопросы, например, насколько плотно должно быть жилье, какие в нем должны быть типологии. Очень разнообразные и интересные проекты", - сказал на открытии мероприятия один из членов жюри биеннале, архитектор Сергей Чобан.

Все конкурсанты должны были выполнить одно задание: разработать проект многофункционального квартала, ограниченного чытырьмя улицами со свободной планировкой. Судить работы будет международное жюри из семи архитекторов. По словам Чобана, ценность такого конкурса в том, что архитекторы не ограничены какими-либо рамками: экономическими, строгим техническим заданием и т. д., в таком случае они "волей-неволей начинают рисовать город, в котором хотели бы жить сами".

По словам помощника президента Татарстана, содиректора биеннале Натальи Фишман, власти республики рассчитывают, что мероприятие станет регулярным. "Помимо того что мы хотим сформировать некий срез представлений о том, какой должна быть среда городов, где мы будем жить, мы хотели бы, чтобы эта биеннале стала регулярной и стала возможностью для молодых людей, архитекторов проявить себя", - сказала она.

Биеннале пройдет в Иннополисе 12-14 октября. В рамках нее ожидается также деловая программа, где обсудят новое медиа-пространство, зарубежный и российский опыт создания комфортной среды, современные тенденции развития городских территорий, формирование карьеры молодого архитектора, градостроительство с учетом минерализации последствий чрезвычайных ситуаций и другие темы. Биеннале проходит при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ и правительства Татарстана.

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