Ингушетия станет частью турмаршрута для путешественников в автодомах

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МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Ингушетия станет частью маршрута для туристов, которые путешествуют в автодомах. Власти республики заинтересованы в развитии караванинга (путешествие с проживанием в автодомах или автоприцепах - прим. ТАСС), сообщил ТАСС в четверг председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев.
"Мы заинтересованы в развитии караванинга на территории Республики. Ингушетия войдет в туристический маршрут любителей данного туризма. Нам есть, что показать, и данный вид туризма нужно развивать в республике", - сказал Гагиев по итогам совещания в Магасе по развитию туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года.
Он добавил, что дал поручения местным властям и республиканскому комитету туризма изучить данный вопрос, опираясь на международный и опыт других российских регионов.
Развивать направление республике поможет международная общественная организация "Лига караваннеров" (клуб совместно с Ростуризмом создает кемпинги в Москве (Сокольники), Суздале, Смоленске и других регионах РФ - прим. ТАСС), рассказал на совещании в Магасе президент объединения Андрей Артюхов.
"В рамках развития караванинга пока раскручены туристические маршруты: Санкт-Петербург, "Золотое кольцо", "Серебряное ожерелье". Порядка 20 профильных туроператоров привозят в Россию порядка 2 тыс. человек ежегодно в рамках развития данного направления. Туры длятся две-три недели по территории России для иностранцев, которые путешествуют на такие дальние расстояния", - сказал Артюхов.