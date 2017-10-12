Координатор ОНФ предлагает ввести единый стандарт качества питания для больниц

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Единый стандарт качества питания в больницах необходимо ввести в России, так как на данный момент оно неудовлетворительно, заявил в четверг координатор проекта "За честные закупки" в Самарской области Вадим Нуждин на антикоррупционном форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ростове-на-Дону.

"Я считаю, что необходимо ввести единый стандарт качества питания, пора возвращать эту систему, которая будет жестко регламентировать эту сферу, - сказал Нуждин. - Сейчас существует нехватка денежных средств на питание в больницах, врачи стоят перед выбором: лечить или кормить".

Он также отметил, что питание не всегда поступает к пациентам в полном объеме.

"С питанием для пациентов все не так хорошо, есть дискоординация нормативных документов: стандарты оказания медицинской помощи, в том числе туда входит и лечебное питание, не являются обязательными к исполнению, как и целый ряд ГОСТов. Это делает и стандарты, и ГОСТы бесполезными и позволяет их не исполнять", - считает председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Ян Власов.

Антикоррупционные форумы ОНФ проводит с 2015 года. Первое подобное мероприятие прошло в Екатеринбурге. Наиболее острые и важные вопросы, поднимаемые на таких форумах, докладываются президенту и лидеру организации Владимиру Путину на форумах действий ОНФ, которые традиционно проходят в конце года.