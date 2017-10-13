Более 150 тыс. бразильцев посетили мессу в честь 300-летия статуи Богоматери из Апаресиды

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 155 тыс. верующих католиков посетили торжественную мессу в храме, где хранится статуя Богоматери из Апаресиды - покровительницы Бразилии. Соответствующие данные обнародовал телеканал Globo.

Большое число паломников объясняется тем, что 12 октября в Бразилии отмечается важнейший религиозный праздник - День святой Богоматери из Апаресиды. Он является общенациональным выходным. В этом году торжества стали особенно масштабными, потому что с момента обнаружения статуи Девы Марии, получившей название Богоматерь из Апаресиды, исполнилось 300 лет.

На снимках, опубликованных в бразильских СМИ и соцсетях видно, что очередь к главной католической святыне южноамериканской страны растянулась на многие километры. Некоторые паломники проделали часть пути к статуе на коленях. Тех, кто успел к попасть на территорию храма до середины дня, ждал сюрприз - папа римский Франциск записал на португальском языке обращение к почитателям Богоматери из Апаресиды. Оно было показано на двух огромных экранах перед входом в храм.

"Не дайте унынию победить себя. Доверьтесь Богу. Бразилии сегодня нужны мужчины и женщины, полные надежды и твердые в своей вере, которые докажут, что любовь и солидарность сильнее и светлее, чем тьма эгоизма и коррупции", - сказал понтифик, касаясь, очевидно, потрясших Бразилию резонансных коррупционных скандалов. "Христианин не может быть пессимистом", - отметил папа римский и добавил, что скучает по Бразилии.

Свое обращение к бразильским верующим записал и президент страны Мишел Темер. "Давайте смотреть в будущее с верой и надеждой, а также делать свою работу. Скоро появятся результаты, которые принесут мир и прогресс всему бразильскому народу", - сказал глава государства.

Несколько бразильских СМИ подвергли Темера критике из-за того, что он лично не присутствовал на религиозной церемонии. По мнению некоторых наблюдателей, президент опасался, что будет освистан прихожанами - ранее соцопросы показали, что деятельность сформированного им правительства одобряют не более 3% сограждан.