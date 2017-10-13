Telegraph: в колонии пингвинов в Антарктике из-за голода выжили только двое птенцов

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Период размножения 36-тысячной колонии пингвинов Адели в Антарктике закончился катастрофой. Как сообщила в пятницу газета The Daily Telegraph, из-за голода удалось выжить лишь двум птенцам.
По сведениям издания, голод связан с таянием льда на Земле Адели, где обитает колония. Из-за этого взрослым особям приходилось удаляться от места обитания в поисках пищи, и они не успевали кормить потомство.
Подобные случаи происходили и в прошлом: четыре года назад колония из порядка 20 тыс. пар пингвинов не смогла уберечь ни одного птенца из-за дождей, которые сменились резким похолоданием.
Члены Комиссии о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), в число которых входят 24 государства и Евросоюз, соберутся в понедельник для обсуждения предложений по созданию новой охранной зоны в регионе.