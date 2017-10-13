Москалькова намерена создать службу помощи пациентам психиатрических больниц

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что занимается созданием службы оказания помощи людям, находящимся в психиатрических больницах.

"Сегодня мы работаем над вопросом создания службы оказания помощи пациентам, содержащимся в психиатрических медицинских заведениях, - сказала Москалькова, выступая с лекцией в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. - Эти люди [пациенты] тоже нуждаются в помощи".