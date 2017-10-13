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Власти Смоленска обещают устранить дефицит инсулина в аптеках в ближайшие дни

Общество
13 октября, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В администрации области сообщили, что поставки лекарства задержала частная компания, требуя от региональных властей заключения новых контрактов

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч жителей Смоленской области в ближайшие дни должны получить положенный им бесплатный инсулин, поставки которого были сорваны из-за действий поставщика, сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в администрации региона. Власти говорят, что компания приостановила поставку лекарств, требуя заключения новых контрактов, в настоящий момент правовую оценку таким действиям дают правоохранительные органы.

"Очередь на получения бесплатного инсулина в аптеках Смоленской области сейчас составляет несколько тысяч рецептов. По 1,6 тыс. рецептов инсулин уже выдан, в ближайшие дни будет ликвидирована оставшаяся очередь", - сообщили в областной администрации.

Как сообщалось, изначально проблема с обеспечением инсулином больных сахарным диабетом, которым это лекарство положено по федеральной льготе, возникла после того, как регион не получил от Минфина РФ средств на закупку лекарств. "Администрация области обращалась в правительство РФ с просьбой обеспечить финансовыми ресурсами федеральную льготу. Но Минфин отказал региону и дополнительно 55 млн рублей было срочно изыскано в региональном бюджете", - сообщали накануне областные власти.

Частная компания, которой должна была поставить инсулин, задержала поставки, требуя от региональных властей заключения новых контрактов, обещая только после этого возобновить поставки инсулина. В смоленской обладминистрации сказали, что поставки удалось возобновить, а действия компании "расценивают как шантаж", и оценку ситуации дают правоохранительные органы. Также принято решение создать региональную госкомпанию по поставкам инсулина, чтобы избежать таких ситуаций впредь.

На закупку уже израсходовано более 43 млн рублей из 140 млн рублей, выделенных из регионального бюджета по распоряжению губернатора Алексея Островского. В обладминистрации отметили, что в случае очередной несвоевременной поставки инсулина будет расторгнут контракт с начальником областного департамента здравоохранения Владимиром Степченковым.

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