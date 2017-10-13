Москва приветствует избрание гендиректором ЮНЕСКО представителя Франции

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия приветствует избрание гендиректором ЮНЕСКО экс-министра культуры Франции Одре Азуле. Об этом заявил в пятницу ТАСС ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

"Мы приветствуем ее избрание, у нас с ней хорошие отношения, - сказал он. - В свое время, когда она была министром культуры Франции, у нас были совместные успешные проекты и контакты".

Экс-министр культуры и массовых коммуникаций Франции Одре Азуле избрана в пятницу новым генеральным директором ЮНЕСКО. Она станет преемником болгарского дипломата Ирины Боковой, которая в 2009 году стала первой женщиной, возглавившей организацию.

Утверждение Азуле в качестве гендиректора ЮНЕСКО состоится на 39-й Генеральной конференции, которая пройдет в следующем месяце.