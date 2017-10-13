WorldSkills Russia в ОАЭ представит три проекта по развитию профкомпетенций

АБУ-ДАБИ, 13 октября. /ТАСС/. Россия представит в рамках деловой программы чемпионата мира по профмастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 три проекта по развитию в России профессиональных компетенций. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе союза WorldSkills Russia.

"Один из проектов - FutureSkills (профессии будущего), ориентированный на опережающую подготовку кадров для высокотехнологичных производств. По данным экспертов, до 65% нынешних учеников младших классов будут в итоге обладать профессиями, которых сейчас даже не существует. Угадать их, описать и протестировать на площадках чемпионатов - задача FutureSkills", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, проект исследует трансформацию и "смерть" существующих профессий, проблему "лишних людей".

Академия WorldSkills

На международной арене будут также презентованы два проекта по внедрению мировых стандартов WorldSkills в систему образования России. Академия WorldSkills ежегодно обеспечивает переподготовку 5 тыс. преподавателей и мастеров производственного обучения в системе среднего профессионального образования. "Программы построены вокруг освоения и совершенствования прикладных навыков, а не общих классических курсов,- пояснил генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов. - В основу образовательных программ легли лучшие мировые практики".

С этого года через Академию стали также проходить управленцы - директора колледжей.

Паспорт компетенций

Третий образовательный проект SkillsPassport или "паспорт компетенций", который выдается студентам по итогам демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, является единственной на данный момент в России независимой оценкой практических навыков выпускников колледжей и вузов. "В качестве финального испытания они сдают не теорию на тему, "сварил трубу" или "смастерил стол", а показывают на практике, что умеют делать руками", - отметили в пресс-службе.

Пилотный проект по внедрению демонстрационного экзамена в колледжи и техникумы стартовал в этом году в 26 регионах России. Через испытания, в основу которых легли задания, аналогичные чемпионатным, прошли почти 14 тыс. студентов из 242 образовательных учреждений страны. Планируется, что данная практика в перспективе распространится на всю Россию.

"Многие крупные работодатели России, а также бизнес-объединения уже признали демэкзамен как эффективный инструмент оценки практических навыков и признают его итоги. На данный момент ведутся переговоры о признании SkillsPassport за рубежом", - добавили в пресс-службе.

О чемпионате

14 октября в Абу-Даби состоится церемония открытия 44-го чемпионата мира по профессиональному мастерству Worldskills Abu Dhabi 2017. За медали будут бороться 1,3 тыс. молодых конкурсантов из 77 стран. Соревнования пройдут по 52 компетенциям в шести блоках профессий: строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Национальную сборную России представляют 58 ребят из 22 регионов.

Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" - официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого - повышение стандартов подготовки кадров. За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 77 стран. Россия это сделала в 2012 году, за пять лет были проведены порядка 300 региональных, корпоративных и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 90 тыс. конкурсантов, чьи работы оценивали 20 тыс. российских и международных экспертов, общее число зрителей приблизилось к 1,5 млн человек.