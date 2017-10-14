"Бутырка" впервые в РФ начала знакомить заключенных с материалами дела в электронном виде

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Бутырка" первой в стране начала эксперимент по ознакомлению заключенных под стражу с материалами уголовных дел дистанционно, в электронном виде. Об этом рассказал ТАСС начальник Бутырского СИЗО Сергей Телятников.
"В феврале-марте мы установили оборудование и запустили его в апреле. Сейчас оно функционирует в тестовом режиме с Мосгорсудом", - рассказал Телятников. По его словам, заключенные под стражу в отдельном кабинете могут знакомиться с материалами дела для составления апелляционной жалобы.
Сергей Телятников считает, что у этого эксперимента большие перспективы. "Точно так же 10 лет назад апробировалось использование видео-конференц-связи, с помощью которой заключенный под стражу может участвовать в судебном заседании дистанционно. Тогда был открыт первый такой кабинет, на сегодня только в нашем СИЗО действует уже 10 кабинетов для видео-конференц-связи с Мосгорсудом, Верховным судом и судами других регионов. Это позволяет не этапировать заключенных, в том числе в другие регионы", - пояснил Телятников.
По его мнению, возможность ознакомления с материалами уголовных дел дистанционно также избавит от необходимости вывозить заключенных из СИЗО.
"Пока установлено два таких устройства. Для доступа к материалам дела судья выдает заключенному под стражу индивидуальный пароль, который не знают даже сотрудники СИЗО, с утра его выводят в кабинет, и он знакомится с материалами в электронном виде", - рассказал Телятников. Он напомнил, что молодые арестанты как раз более привычны к работе с компьютером. Сами компьютеры и программа - отечественного производства, а корпус - антивандальный, как и у общественных инфоматов.
"Я думаю, через несколько лет таких устройств будут десятки в каждом СИЗО", - не исключил Телятников.