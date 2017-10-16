Лучшие проекты в области инноваций представят на форуме в "Сколково"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Лучшие проекты в области инноваций представят в понедельник участники конкурса "Мосгортех" в рамках стартующего в "Сколково" форума "Открытые инновации".

Как пояснили ТАСС организаторы мероприятия, изначально на смотр поступило свыше 600 командных и индивидуальных проектов. "Мы отобрали шесть очень интересных проектов и именно их представим в рамках форума",- пояснил собеседник агентства. Также в рамках "Открытых инноваций" пройдет круглый стол, к участию в котором приглашены все конкурсанты.

Ежегодный смотр "Мосгортех" проводится среди студентов, аспирантов, ученых, специалистов и предпринимателей по трем направлениям. Первая номинация - "Технологии умного города". Она включает в себя поиск эффективных решений для реализации в городской среде. В номинации "Образовательные технологии" участники смотра делятся своим взглядом на новые методы преподавания тех или иных дисциплин, как научного, так и технологического характера. Еще одна номинация - "Технологии в креативных индустриях" - посвящена инновационным решениям в сфере культуры и искусства.

Прием заявок на конкурс "Мосгортех" завершился 5 октября, и сейчас все проектные предложения изучают эксперты. Финал запланирован на первую половину ноября, после чего в течение еще полугода проекты-победители станут тестировать перед возможной реализацией.

"Воплотить в жизнь свои идеи лауреаты смотра смогут на площадках компаний-партнеров, которые предоставят им свои производственные мощности",- продолжил собеседник агентства. Кроме того, победители смогут рассчитывать на финансирование от государственных и частных фондов, экспертную поддержку и продвижение, которые предоставят им партнеры конкурса и Агентство инноваций Москвы. "В этом году нашими партнерами стали свыше 50 крупных городских и международных компаний", - заметили в оргкомитете "Мосгортеха".

Ежегодный форум "Открытые инновации" пройдет с 16 по 18 октября. Информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума является информационное агентство России ТАСС.