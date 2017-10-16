Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лучшие проекты в области инноваций представят на форуме в "Сколково"

Общество
16 октября, 0:38 UTC+3 МОСКВА 16, октября. /ТАСС

По данным организаторов, из 600 поступивших на конкурс "Мосгортех" заявок были отобраны шесть лучших проектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Лучшие проекты в области инноваций представят в понедельник участники конкурса "Мосгортех" в рамках стартующего в "Сколково" форума "Открытые инновации".

Как пояснили ТАСС организаторы мероприятия, изначально на смотр поступило свыше 600 командных и индивидуальных проектов. "Мы отобрали шесть очень интересных проектов и именно их представим в рамках форума",- пояснил собеседник агентства. Также в рамках "Открытых инноваций" пройдет круглый стол, к участию в котором приглашены все конкурсанты.

Ежегодный смотр "Мосгортех" проводится среди студентов, аспирантов, ученых, специалистов и предпринимателей по трем направлениям. Первая номинация - "Технологии умного города". Она включает в себя поиск эффективных решений для реализации в городской среде. В номинации "Образовательные технологии" участники смотра делятся своим взглядом на новые методы преподавания тех или иных дисциплин, как научного, так и технологического характера. Еще одна номинация - "Технологии в креативных индустриях" - посвящена инновационным решениям в сфере культуры и искусства.

Прием заявок на конкурс "Мосгортех" завершился 5 октября, и сейчас все проектные предложения изучают эксперты. Финал запланирован на первую половину ноября, после чего в течение еще полугода проекты-победители станут тестировать перед возможной реализацией.

"Воплотить в жизнь свои идеи лауреаты смотра смогут на площадках компаний-партнеров, которые предоставят им свои производственные мощности",- продолжил собеседник агентства. Кроме того, победители смогут рассчитывать на финансирование от государственных и частных фондов, экспертную поддержку и продвижение, которые предоставят им партнеры конкурса и Агентство инноваций Москвы. "В этом году нашими партнерами стали свыше 50 крупных городских и международных компаний", - заметили в оргкомитете "Мосгортеха".

Ежегодный форум "Открытые инновации" пройдет с 16 по 18 октября. Информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума является информационное агентство России ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Открытые инновации" Форум "Открытые инновации" - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
Тиллерсон заявил, что Трамп не хочет воевать с КНДР
3
Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру Жээнбекова
4
Курц после победы своей партии на выборах станет канцлером Австрии
5
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама