ФАС направила в кабмин предложения по механизму снижения цен на презервативы

МОСКВА, 16 октября./ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство РФ предложения по механизму снижения цен на презервативы. В частности, ФАС предлагает предусмотреть возможность ускоренной регистрации этих товаров, а также установить в России вендинговые аппараты с дешевыми презервативами, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ. В мае 2017 года ФАС приступила к оценке рынка презервативов.

Антимонопольное ведомство рекомендует аптекам, в первую очередь, предлагать покупателям более дешевые презервативы и информировать их о существующих дешевых аналогах приобретаемых ими презервативов. Кроме того, ФАС предлагает разработать комплекс мероприятий, направленный на постоянную пропаганду использования презервативов в качестве наиболее эффективного средства профилактики инфекций, передающихся половым путем. В частности, речь идет о социальной рекламе, рекламе на ТВ и в кино, включении обязательных разделов в образовательные программы среднего и высшего образования, сказано в сообщении.

Для снижения цен и увеличения доступности барьерных контрацептивов ФАС также рекомендует установить фиксированный размер предельной платы за проведение испытаний (экспертиз) при госрегистрации барьерных контрацептивов; проработать вопрос об ограничении совокупного объема вознаграждения аптекам и магазинам в размере 5% от цены приобретенного товара.

"Меры, предложенные ФАС России, направлены на снижение административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок, что должно привести к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренция в этом сегменте", - отметил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.