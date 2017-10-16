В ОНФ хотят в 2018 году обеспечить работой 10 тыс. студентов в рамках профстажировок

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. студентов и молодых специалистов смогут найти работу в 2018 году при помощи проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Профстажировки". Об этом сообщил в понедельник координатор проекта Илья Семин.

"Мы считаем, что минимум 10 тыс. трудоустроенных студентов наш проект в следующем году позволит обеспечить, не меньше 10 тыс. молодых специалистов смогут найти работу благодаря нашему проекту", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Семин отметил, что активисты проекта "Профстажировки" совместно с командой направления "Молодежка ОНФ" до конца этого года планируют провести ряд акций и конкурсов для поддержки предприятий, создающих рабочие места для молодежи, и привлечения молодых специалистов в реальный сектор экономики. Так, в конце осени стартуют молодежный сетевой конкурс "#дневникстажировки" и конкурс "Лучший работодатель для молодежи". К запуску готовятся акции "#Промтуризм" и "#DigitalНаставник", рассказал он.

Основатель и совладелец портала Superjob, в сотрудничестве с которым создавался портал ОНФ профстажировки.рф, Сергей Габестро сообщил, что за полгода работы сайта к проекту присоединилось более 530 компаний из 52 регионов. По его словам, на сайте профстажировки.рф было размещено свыше 1,1 тыс. вакансий. Более 440 студентов успешно прошли стажировки и нашли первую работу по специальности.