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В ОНФ хотят в 2018 году обеспечить работой 10 тыс. студентов в рамках профстажировок

Общество
16 октября, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Осенью будут проведены конкурсы и акции в поддержку предприятий, создающих рабочие места для молодежи

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. студентов и молодых специалистов смогут найти работу в 2018 году при помощи проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Профстажировки". Об этом сообщил в понедельник координатор проекта Илья Семин.

"Мы считаем, что минимум 10 тыс. трудоустроенных студентов наш проект в следующем году позволит обеспечить, не меньше 10 тыс. молодых специалистов смогут найти работу благодаря нашему проекту", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Семин отметил, что активисты проекта "Профстажировки" совместно с командой направления "Молодежка ОНФ" до конца этого года планируют провести ряд акций и конкурсов для поддержки предприятий, создающих рабочие места для молодежи, и привлечения молодых специалистов в реальный сектор экономики. Так, в конце осени стартуют молодежный сетевой конкурс "#дневникстажировки" и конкурс "Лучший работодатель для молодежи". К запуску готовятся акции "#Промтуризм" и "#DigitalНаставник", рассказал он.

Основатель и совладелец портала Superjob, в сотрудничестве с которым создавался портал ОНФ профстажировки.рф, Сергей Габестро сообщил, что за полгода работы сайта к проекту присоединилось более 530 компаний из 52 регионов. По его словам, на сайте профстажировки.рф было размещено свыше 1,1 тыс. вакансий. Более 440 студентов успешно прошли стажировки и нашли первую работу по специальности.

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