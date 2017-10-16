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ВЦИОМ: россияне довольны своей жизнью, но готовятся к тяжелым временам

Общество
16 октября, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Более 40% респондентов считают, что худшие времена впереди

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© AP Photo/Mikhail Metzel

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Большинство россиян (78%) положительно оценивают свою жизнь, но при этом почти половина опрошенных считают, что самые тяжелые времена еще впереди (41%). Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации.

Согласно данным опроса, треть россиян (35%) оценивают свою жизнь как "хорошую", еще 39% - как "скорее хорошую", еще 4% считают свою жизнь "очень хорошей".

При этом индекс социальных оценок относительно личной жизни (индекс социальных настроений относительно ситуации в личной жизни, диапазон от минус 100 до 100 пунктов - прим. ТАСС) укрепил позиции в сентябре текущего года и вышел на отметку 62 п., что существенно превосходит результаты аналогичных периодов предыдущих лет (в сентябре 2015 года индекс составил 44 п., в сентябре 2016 года - 45 п.).

Индекс социальных оценок относительно ситуации в стране за месяц составил 48 п. (по сравнению с 8 п. и 18 п. в сентябре 2015 года и 2016 года соответственно). "Согласно данным последнего опроса, более двух третей наших сограждан (71%) характеризуют ситуацию скорее положительно, отрицательные ответы дают 23% опрошенных", - говорится в данных опроса.

"Положительная динамика наблюдается и по индексу социальных ожиданий, однако он по-прежнему находится в области отрицательных значений (-31 п. в сентябре)", - отмечается в опросе (в сентябре 2015 года индекс составил -52 п., в сентябре 2016 года -48 п.). Доля респондентов, которые считают, что худшие времена впереди, составляет 41%, лишь каждый третий (31%) уверен, что они остались позади. Каждый пятый россиянин (21%) полагает, что худшие времена страна переживает сейчас.

"После курсовых колебаний и ценовых потрясений прошлых лет россияне ощутили стабильность - ситуация в стране и в собственной жизни большинством сегодня воспринимается как хорошая. <...> Стабильность приносит надежду, что трудные времена позади или, может быть, сейчас, но дальше точно будет лучше. Эта надежда в последние месяцы заметно укрепляется", - прокомментировала результаты опроса руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова, отметив при этом, что почти половина населения "продолжает смотреть в будущее с опаской и светлого образа государства всеобщего благоденствия в нем пока не видит".

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 27-29 сентября методом телефонного интервью. В опросе принимали участие 1800 россиян в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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