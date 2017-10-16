Потушившие пожар в частном доме школьники победили в конкурсе МЧС в Тюменской области

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пятеро выпускников средней общеобразовательной школы Армизонского района Тюменской области, которые смогли потушить пожар в частном доме и не допустить гибели людей, победили в номинации "Дети-герои" регионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества". Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В конце июня 2017 года в селе Орлово Армизонского района Тюменской области произошел пожар на территории частного домовладения. В это время мимо проходили выпускники 11 класса средней общеобразовательной школы Мария Елькина, Вероника Сараева, Василий Зарубин, Николай Редькин и Иван Угрюмов. Заметив пожар и увидев, что пламя уже начинает переходить на рядом стоящий жилой дом, они стали стучаться в дом, а также сообщили о происшествии в центральный пункт пожарной связи местного пожарно- спасательного гарнизона. Из дома вышел мужчина, который в дальнейшем вывел пожилую женщину, после чего с помощью ведер дети организовали тушение огня до прибытия пожарно- спасательных подразделений", - сказали там.

В пресс-службе отметили, что благодаря действиям школьников удалось предотвратить гибель людей и локализовать пожар на первоначальном этапе. "Приказом министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий выпускники награждены Почетной грамотой МЧС России", - добавили там.