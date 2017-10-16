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Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram

Общество
16 октября, 14:31 дата обновления: 16 октября, 14:40 UTC+3

Создатель мессенджера планирует в течение двух дней нанять юристов, которые займутся этим делом

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Создатель Telegram Павел Дуров собирается обжаловать решение суда о штрафе мессенджера Telegram на 800 тыс. руб. за отказ исполнить запрос ФСБ РФ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице "ВКонтакте".

"Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России - ее Конституцией", - написал он, добавив, что в течение двух дней соберет команду юристов, которые займутся этим делом.

"Помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции РФ: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений", - добавил Дуров.

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