Источник: КоАП РФ не предполагает блокировку мессенджеров за непредоставление данных ФСБ

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает блокировку мессенджеров за непредоставление данных для декодирования сообщений пользователей. Об этом ТАСС сообщил источник в судебных кругах.
"Согласно действующему законодательству, а именно КоАП, если организатор распространения информации в интернете отказывается предоставить в федеральный орган, например, в ФСБ необходимую для декодирования принимаемых сообщений информацию, максимум это влечет наложение штрафа. Для юридических лиц максимально 1 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.
В понедельник мировой суд Мещанского района оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.
В иске указано, что 12 июля 2017 года ФСБ России направила генеральному директору Telegram мессенджера Павлу Дурову запрос о необходимости предоставления информации для декодирования сообщений со сроком исполнения до 19 июля в отношении шести номеров, которые используют данный мессенджер.
В указанный срок запрос не был исполнен, а какой-либо информации от Telegram не поступало.