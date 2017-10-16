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В Мурманске откроют детский технопарк "Кванториум"

Общество
16 октября, 17:20 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 16, октября. /ТАСС

В создание технопарка вложили более 80 млн рублей

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© Егор Алеев/ТАСС

МУРМАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Открытие Мурманского детского технопарка "Кванториум" состоится во вторник. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, вложения в создание технопарка превысили 80 млн рублей.

"На создание технопарка выделены федеральные средства - 57,1 млн рублей, они пойдут на приобретение оборудования. Дополнительно в рамках государственной программы Мурманской области из средств областного бюджета направлено 24,4 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

За счет этих средств федерального и областного бюджетов приобретено современное высокоточное оборудование, позволяющее решать не только учебные, но и реальные производственные задачи. Кроме того, обеспечена доступность объектов детского технопарка для маломобильных групп населения.

В детском технопарке "Кванториум" уже сформирован педагогический и технический персонал. Набраны 23 группы обучающихся - 286 детей от 10 до 17 лет по 11 образовательным программам вводного уровня по пяти инновационным направлениям: "Биоквантум", "Робоквантум", "Геоквантум", "IT-квантум" и "Промышленный дизайн". Кроме того, еще 580 детей смогут использовать уникальное оборудование детского технопарка для создания своих проектов.

Сейчас формируется список партнеров детского технопарка из числа ведущих предприятий региона. Значительную поддержку технопарку оказывают Мурманский филиал "Ростелекома", "Кольская ГМК".

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