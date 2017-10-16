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Садовничий: МГУ стал лидером рейтинга QS благодаря информационной открытости

Общество
16 октября, 22:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Эксперты отметили высокий уровень академической репутации МГУ, использование инновационных технологий в образовании, а также количество персонала с ученой степенью кандидат и доктор наук

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова смог занять первое место в ежегодном рейтинге QS World University Rankings EECA благодаря квалификации ученых и открытости в информационном пространстве. Такое мнение выразил в понедельник ректор университета Виктор Садовничий.

"Московский университет уверенно занимает высокие позиции в рейтингах лучших вузов мира, занимая места в топ-100 лучших вузов мира. МГУ в четвертый раз - лидер рейтинга QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia. Это стало возможным благодаря высочайшей квалификации ученых и преподавателей Московского университета. Большая заслуга в достижении этого успеха - открытость университета как в российском, так и зарубежном информационном пространстве", - процитировала слова ректора пресс-служба МГУ.

По данным пресс-службы, эксперты отметили высокий уровень академической репутации МГУ, использование инновационных технологий в образовании, а также количество персонала с ученой степенью кандидат и доктор наук. Кроме того, немаловажным фактором оказалось строгое соответствие между числом преподавателей и студентов.

Британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS) занимается исследованиями в области образования и обучения за рубежом. Ежегодно она публикует рейтинги лучших университетов мира. В их основу ложатся опросы большого количества респондентов по особой расширенной методологии.

 

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