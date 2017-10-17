В Ставрополе 17 октября откроется детский технопарк "Кванториум"

ПЯТИГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. Открытие первого детского технопарка "Кванториум" на Ставрополье в столице края состоится во вторник, 17 октября. Об этом сообщила пресс-служба "Корпорации развития Ставропольского края".

Новый детский технопарк станет центром дополнительного образования детей, где они смогут развивать навыки в научно-технической сфере. На реализацию проекта, в том числе на закупку оборудования, выделено 57,1 млн рублей из федерального бюджета.

"Дата открытия "Кванториума" приурочена к проведению международного форума инновационного развития "Открытые инновации" в Москве, основным мероприятием которого является марафон открытий детских технопарков "Кванториум", - говорится в сообщении компании.

Как уточняют организаторы, в программе запланирован телемост с участием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Более 20 детских технопарков уже открыты по всей стране в рамках стратегической инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года.