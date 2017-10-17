В Ставрополе 17 октября откроется детский технопарк "Кванториум"

Ассанж назначил награду в €20 тыс. за информацию об убийстве журналистки на МальтеОбщество 17 октября, 1:15
Джазмены сыграли классику на Фестивале молодежи и студентов в СочиКультура 17 октября, 1:06
На выборах в Австрии побеждают консерваторы, социал-демократы поднялись на второе местоМеждународная панорама 17 октября, 1:02
Книги Стивена Кинга прочли вслух на фестивале молодежи в СочиОбщество 17 октября, 0:46
"Реал" и "Тоттенхэм" встретятся в Мадриде в матче Лиги чемпионовСпорт 17 октября, 0:32
"Спартак" сыграет с испанской "Севильей" в матче футбольной Лиги чемпионовСпорт 17 октября, 0:15
Представители российских университетов объяснили места в рейтинге QSОбщество 16 октября, 23:53
Багдад без боя вернул контроль над КиркукомМеждународная панорама 16 октября, 23:27
Президент Эстонии заявила, что не считает РФ враждебным государствомМеждународная панорама 16 октября, 23:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЯТИГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. Открытие первого детского технопарка "Кванториум" на Ставрополье в столице края состоится во вторник, 17 октября. Об этом сообщила пресс-служба "Корпорации развития Ставропольского края".
Новый детский технопарк станет центром дополнительного образования детей, где они смогут развивать навыки в научно-технической сфере. На реализацию проекта, в том числе на закупку оборудования, выделено 57,1 млн рублей из федерального бюджета.
"Дата открытия "Кванториума" приурочена к проведению международного форума инновационного развития "Открытые инновации" в Москве, основным мероприятием которого является марафон открытий детских технопарков "Кванториум", - говорится в сообщении компании.
Как уточняют организаторы, в программе запланирован телемост с участием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
Более 20 детских технопарков уже открыты по всей стране в рамках стратегической инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года.