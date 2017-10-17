Первый двухэтажный "Аэроэкспресс" отправится 27 октября с Киевского вокзала

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Первый двухэтажный поезд "Аэроэкспресс" будет запущен 27 октября с Киевского вокзала, сообщил ТАСС представитель "Аэроэкспресса".

"Запуск уникального двухэтажного подвижного состава "Аэроэкспресс" производства швейцарской компании Stadler состоится 27 октября, - сказали в компании. - Первый рейс отправится в 14:00 с Киевского вокзала".

Ранее "Аэроэкспресс" планировал запустить первый двухэтажный поезд на маршруте Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово.

В мае 2013 года компания Stadler Rail Group и "Аэроэкспресс" подписали контракт на поставку 118 двухэтажных вагонов (25 поездов). Однако в 2016 году объем закупки был сокращен, в итоге "Аэроэкспресс" получит 62 вагона (11 поездов) на сумму €183 млн.

Stadler Rail Group (Швейцария) - одно из крупнейших предприятий Европы по производству железнодорожного подвижного состава, располагает предприятиями в Швейцарии, Германии, Австрии, Польше, Чехии, Венгрии, Италии, Белоруссии, Алжире и США.

ООО "Аэроэкспресс" - единственный в России оператор железнодорожных перевозок пассажиров в аэропорты Москвы. В 2016 году услугами "Аэроэкспресса" воспользовались 11,6 млн человек (на 10,6% меньше, чем в 2015 году).

ООО "Дельта-Транс-Инвест" (входит в "Трансгрупп АС") принадлежит 45,84% долей "Аэроэкспресса", РЖД - 25%, остальные доли принадлежат бизнесменам Искандеру Махмудову (17,5%), Андрею Бокареву (7,5%) и генеральному директору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко (4,16%).